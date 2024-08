Az America First Policy Institute gondozásában nemrég megjelent, An America First Approach to U.S. National Security című kötet részletesen tárgyalja, mit kellene tennie a következő Trump-kormányzatnak azért, hogy Amerika erejét és globális elrettentő képességét újraépítse, valamint, hogy helyreállítsa a békét és a stabilitást a nemzetközi színtéren. Mit jelent az America First jelszava az Egyesült Államok külpolitikájára nézve? – tette fel a kérdést Fred Fleitznak a Mandiner.

Előre le kell szögeznem, nem Donald Trump nevében nevében beszélek, nem is vagyok a kampánycsapatának a tagja. A könyv azért fontos, mert elmagyarázza az első Trump-adminisztráció sikeres külpolitikáját, amely valóban a béke időszakát hozta el a világ számára. Most azt mondjuk, Amerika az első, ami a külföldi közönség számára talán nem túl vonzó, azt is sugallhatja, hogy nekünk kizárólag Amerika számít, az ország elszigetelődik. Ez nem így van. Ez egy olyan filozófia, amihez erős és határozott amerikai elnök kell, aki képes arra, hogy országunkat távol tartsa a szükségtelen háborúktól és kész arra, hogy szükség esetén, körültekintően katonai erőt alkalmazzon.

Együtt kell működnünk a szövetségeseinkkel, biztosítani kell, hogy a szövetség tagjai gondoskodjanak magukról, ahogy azt is, hogy a hadseregünk erős és modern legyen.

Ez nem az izolacionizmus újraéledése?

Tévedés, hogy Trump vagy az America First mozgalom izolacionista. Ez a képzavar egyszerűen ellentmond Trump első kormányzása idején elért eredményeinek: az elnök tető alá hozta az Ábrahám Egyezményeket, amely az arab-izraeli viszony rendezésében egy mérföldkő volt, az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe költöztette, Kim Dzsong Unnal személyesen találkozott, valamint Putyinnal és Hszi kínai elnökkel tárgyalt. A mainstream média szereti Trumpot és a republikánusokat „elszigeteltként” beállítani, de ez a kép egyszerűen hamis.

Az USA együttműködik a szövetségeseivel, miközben fenntartja magának a jogot, hogy önállóan döntsön arról, miképp jár el például a globális biztonság kérdésében.

Amikor Trump Szingapúrban csúcstalálkozót tartott Kim Dzsong Unnal, nem a szokásos hatoldalú tárgyalást folytatta le, hiszen Észak-Koreával nincs értelme olyan megbeszéléseket tartani, ahol Oroszország és Kína is tárgyalóasztalhoz ül. Ezért négyszemközt találkozott az észak-koreai vezetővel, ami helyes, határozott döntés volt. Ha Trump visszatér a Fehér Házba, ismét erre a határozottságra számíthatunk. Amikor az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe költöztette, az ENSZ és Európa is ellenezte, mégis ez volt a helyes döntés. Vagyis a lényeg: az országunk és az amerikai nép érdekében cselekszünk, és nem engedünk a baloldali globális elitnek.

Fred Fleitz, az America First Policy Institute Center for American Security alelnöke a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke és ügyvezető titkára volt Donald Trump kormányzása alatt, egykori CIA-elemző és hírkommentátor. Részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Trump 2024 márciusában Mar-a-lagóban tartott találkozóján is. Az America First Policy Institute (AFPI) és a magyarországi Alapjogokért Központ szoros partnerek, és az elmúlt években számos projektben működtek együtt.

Magyarország és az Egyesült Államok, különösen az amerikai Republikánusok sok mindenben egyetértettek, Trump idején számos megállapodást sikerült tető alá hozni, szemben a Biden-adminisztrációval. Új könyvében azt írja, amit Trump is mondott a Zelenszkij elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során: az ukrajnai háborúnak véget kell vetni, tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Ez rövid távon hogyan érhető el?