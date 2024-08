Cikkünk frissül

Bizonyítékok vannak arra, hogy szexuális erőszakot követtek el civilek ellen a kurszki régióban állítják az oroszok

Olyan információk láttak napvilágot, hogy az ukrán hadsereg civileket rabol el a Kurszki területen. Erről az orosz külügyminisztériumnak a kijevi rezsim bűneivel foglalkozó nagykövete, Rodion Mirosznyik számolt be.

Vannak olyan adatok, amelyek szerint az ukrán fegyveresek emberrablási akciókat hajtanak végre

- mondta Miroshnik a RIA Novosztyinak. Hozzátette, hogy vannak előzetes listák az elraboltakról, de ezek nem véglegesek. Elmondta, hogy bizonyítékok vannak arra, hogy az invázióban résztvevők szexuális erőszakot követtek el civilek ellen a kurszki régióban - mondta Mirosnyik a RIA Novosztyinak.

A nagykövet azt is megjegyezte, hogy az ukrán egységek terroristaként viselkedtek, nem tartották be a normákat és nem tájékoztatták a hozzátartozókat az elraboltak sorsáról. Az orosz védelmi minisztérium és Tatjana Moszkalkova emberi jogi biztos most foglalkozik az üggyel - erről már az ura.news tájékoztatott.

A kommunikáció egyre nehezebb a civilekkel Kurszki területen, ahol az ukrán haderő katonai betörést hajtott végre - mondta Mirosnyik orosz külügyminisztériumi nagykövete.

Megjegyezte, hogy már több mint 3,5 ezer ember fordult az orosz Vöröskereszthez, hogy segítsen megtalálni szeretteit, az elmúlt héten több mint 350 embert találtak meg.

Csaknem húszezren érkeztek szerdán Magyarországra

Magyarország területére 2024. augusztus 28-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 6915 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 12774 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 57 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

