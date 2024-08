Tovább tombolnak a tüzek Athén környékén Tovább tombolnak a tüzek Athén környékén, számos település lakosságát kellett evakuálni, köztük a görög fővárostól mintegy 30 kilométerre északra fekvő Maraton lakóit is – közölte a görög rádióval a helyi tűzoltóság szóvivője. A vasárnap délután óta terjedő tüzeket egyelőre nem sikerült megfékezni. A tűzoltóság hétfőn 29 repülőgépet és helikoptert is bevet a lángok oltására – mondta el a szóvivő. A kitelepítésben az Athéntől 15 kilométerre található Penteli is érintett. A Penteli-hegyen lángoló erdőtűz az Athéntól északkeletre fekvő Penteli házai felé tart 2024. augusztus 12-én. Az Attikai-félsziget északkeleti részén pusztító tüzet egyelőre nem sikerült megfékezni, az gyorsan terjed és Penteli felé közelít, emiatt evakuálták a településen működő gyermekkórház és katonai kórház betegeit

Fotó: George Vitsaras / Forrás: MTI/EPA/ANA-MPA A görög médiabeszámolók szerint a sűrű füst okozta légzési problémák miatt sok embert kellett kórházba szállítani. Athén környékén és Görögország középső térségének nagy részén a legmagasabb fokozatra emelték a tűzveszély miatti riasztást – közölte a görög polgári védelem. Görögország-szerte hónapok óta nem volt elegendő csapadék, és a száraz időjárás fokozza a tűzveszélyt. Vaszílisz Kikíliasz, az éghajlati válság és polgári védelem minisztere felhívta a figyelmet a hőhullám és szárazság további veszélyére a görögországi rekordmeleg június és július után – írta BBC News hozzáfűzve, hogy Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök vasárnap szabadságát megszakítva visszatért Athénba, hogy a tüzek okozta válsággal foglalkozzon.