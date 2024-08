„Miért is van szükség a békemisszióra? Egy, ez egy erkölcsi, morális, keresztényi kötelesség. Emberek halnak meg, ráadásul százezerszám, és magyarok is meghalnak. Kettő, óriási a háborúnál az eszkalációs veszély, a kiterjedés veszélye, a harmadik világháború kockázata, és három, ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren, a csatatéren, ahol csak halottak vannak. Tehát, ez a három legfontosabb ok a békemisszió mellett” – fogalmazott Menczer Tamás a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.