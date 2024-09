Ovádi Péter kormánybiztos Esztergomba látogatott (Fotó: Kovács Bálint)

A 2013-as árvíz eseményeiből van már korábbi tapasztalat, most is ugyanerre a nyolcszáz centiméter körüli vízállásra számítanak a menhelyen. A védekezésben és a kártalanításban az önkéntesekre óriási szükség van. Ha levonul a víz, akkor tisztítószer-, mindenfajta higiéniáseszköz-adományra és természetesen emberi erőre is nagy szükségük lesz ahhoz, hogy mindent helyre tudjanak állítani és a kutyusokat vissza tudják helyezni

– sorolta Ovádi Péter a Bogáncs állatmenhely előtt álló kihívásokat.

A kormánybiztos aláhúzta: egyelőre nem tudják, hogy mekkora árral állnak szemben. Egyet tudnak biztosan: a menhelyet el fogja árasztani a víz.

Hogy utána mikor apad le, mikor mehetnek vissza a védencek, az időjáráson múlik és azon, hogy mennyi önkéntest tudnak biztosítani arra, hogy a teljes menhely fertőtlenítve legyen.

– Tapasztalat az, hogy gyorsan oldódnak meg a problémák, például a Bogáncsnál elmondták, hogy

rövid időn belül ötvenen ott voltak, segítettek, az önkéntesek megpróbáltak mindent megtenni, amire kérték őket

– idézte fel bizakodóan az állatvédelmi kormánybiztos, és arra is kitért: majdnem minden nap befut hozzájuk egy-egy jelzés. A Fővárosi Állat- és Növénykerttel is tartják a kapcsolatot, a Margitszigetről is ki kellett menekíteni az állatokat.

Ovádi Péter a Sóstói Vadvédelmi Központba is ellátogatott, az ott tapasztaltakról azt mondta: 1800 fecskéről gondoskodtak és próbálták őket életben tartani. Örömmel számolt be róla, hogy az egészségeseket már el is tudták engedni.

A kormánybiztos kiemelte:

a fecskementésnél is azt lehetett tapasztalni, hogy az 1800 madarat több száz ember vitte be, tehát ebből is látszódik, hogy milyen hatalmas összefogás jött létre az állatvédelem területén.

A Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány úgy döntött, hogy gyorssegélyt,

ötmillió forintot biztosít azoknak a mentőközpontoknak, amelyek részt vettek a fecskék mentésében.

Még ötven centit emelkedik Budapesten a Duna szombat estig

Lassú emelkedés várható Budapestnél, szombat estig még körülbelül ötven centiméterrel fog emelkedni a Duna vízszintje, ezt követően lassú apadásnak indul a folyó

– mondta Láng István országos vízügyi főigazgató az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorának csütörtöki élő adásában.