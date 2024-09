Magyar Péter, Gyurcsány Ferenc, Varju László, Gréczy Zsolt mind gumicsizmában hangoztatják: ilyenkor az összefogás a legfontosabb, ilyenkor a politikai hovatartozás nem számít.

A Facebook tanúsága szerint elsőként Magyar Péter adott hírt arról szeptember 15-én reggel, hogy „a Tisza megindul a Dunához, lapátok, homokzsákok, gumicsizmák felpakolva”. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke két órával később indult el a gátra, jelezve, „Újpesten Varju Laci, Déri Tibi már kint”.

Forrás: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

A baloldal két vezető politikusa között érződik egyfajta népszerűségi verseny, amelyet most az árvízi helyzettel próbálnak meglovagolni, de az igazság az, hogy

2013-ban, amikor a Duna rekordmagasan tetőzött, sem Gyurcsány, sem Magyar, de még Varju László sem volt a gátakon.

A Facebookon fellelhető múltbeli posztok szerint ugyanis a DK elnöke például 2013. május 25-én sushit készített többek között Molnár Csabával, míg másnap egy tulipánfa virágáról posztolt. Június 6-án, azaz három nappal a Duna budapesti tetőzése előtt Gyurcsány Ferenc Kósa Lajossal volt elfoglalva – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, aki most EP-képviselő, 2013-ban is Brüsszelben dolgozott, és élt, és láthatóan lelkiismeretesebben végezte a munkáját, mint most.

Akkor ugyanis nem vett részt az árvízi védekezésben, ami miatt most nem jelenik meg a munkahelyén.

Magyar Péter rászól egy árvíz ellen védekező emberre

A Tisza Párt elnöke miközben a Facebookon élőzőtt rászólt egy idős férfire, aki túl hangosan mert lapátolni.

Az erről szóló felvételt alább nézhetik meg:

