De nem ez az egyetlen ígéret, amit nem tartott be a Tisza Párt elnöke. Korábban azt is ígérte, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát, mivel neki nem kell húszezer eurós „kamuállás”, mégis megtette, és most a diszkóbotrány után a mentelmi jogába kapaszkodva védekezik, holott régebben arról is beszélt, hogy megszüntetné a mentelmi jogot.