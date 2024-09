Ismertették, az OH-ban kifejlesztett online mérőeszköz alapja egy önbevalláson alapuló kérdéssor, amelynek kitöltését követően a tanuló – válaszai alapján – visszajelzést kap érdeklődési irányáról, általa erősnek tartott képességeiről, további kompetenciáiról, illetve az ezekhez illeszkedő továbbtanulási irányokról. Az eredményeket csak a tanuló láthatja, ám érdemes megosztania szüleivel, hozzáértő felnőttekkel, akik további tanácsokkal segíthetik a megfelelő pálya, iskola és továbbtanulási irány kiválasztását – tették hozzá.

Jelezték továbbá, hogy a felületen az ajánlható ágazatok ismertetői, valamint az azokat oktató középfokú iskolák listája is elérhető.

A hivatal hangsúlyozta:

az OPM tanácsadás jellegű vizsgálat, amely nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését.

Az OPM kifejezetten a nyolcadikosokra fókuszál, de a továbbtanulás előtt állók rendelkezésére áll az OH másik fejlesztése, a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) is, amelynek önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeit bárki kitöltheti – írták, hozzátéve: az eszköz a pályaválasztásban különösen érintett két korosztálynak, a 7–8.-os és a 10–12.-es tanulóknak kiemelten is hasznos. Közölték: a POM a különböző szakmákról és képzésekről is tájékoztat, továbbá az érdeklődő tanulót a lakóhelyéhez közelebbi, a továbbtanulást biztosító intézmények feltüntetésével is segíti.