Kuczik János rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felidézte: 2015-ben, a tömeges illegális bevándorlás kezdetén sem a határőrizeti infrastruktúra, sem a jogi környezet nem volt megfelelő ahhoz, hogy hatékony támogatást biztosítson a rendőrségnek a migránsok elleni fellépésben. Azóta viszont megépült a déli határzár, megteremtették a megfelelő jogi alapot az intézkedésekhez, jelentősen növelték a rendőrség hivatásos állományának létszámát, valamint határvadászokat toboroztak – számolt be róla Kuczik János. Mindennek köszönhetően 2019-ig hatásosan tudták megakadályozni az illegális határátlépéseket, azóta viszont évről évre emelkedik a próbálkozók száma: 2022-ben naponta átlagosan 740-en, egy év alatt pedig összesen több mint 270 ezren próbáltak átjutni – mondta a rendőrfőkapitány-helyettes. Kuczik János arról is beszélt, milyen kihívások elé állította a rendőrséget a migráció az utóbbi években: az illegális bevándorlók és az embercsempészek egyre durvább fegyverekkel támadnak rájuk, megrongálják a határzárat és az autóikat is, valamint rossz műszaki állapotban lévő járműveikkel a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva veszélyeztetik a közlekedőket.