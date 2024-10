Emlékeztetett, hogy Kazahsztánban nemrégiben népszavazást tartottak a nukleáris energia békés célú felhasználásáról, lehetővé téve atomerőmű építését az országban, ami új utakat nyithat meg az EU-val való energetikai együttműködésben is.

„Úgy gondoljuk, hogy az elkövetkező időszaknak a fokozott összeköttetésről kell szólnia, ami mellett határozottan érvelünk. Hiszem, hogy az EU és Közép-Ázsia közötti együttműködés hozzájárulhat ehhez a célhoz” – szögezte le.

Magyarország régóta építi kapcsolatait a közép-ázsiai országokkal

A miniszter korábbi sajtótájékoztatóján is kiemelte a térség fokozódó jelentőségét, és arra is kitért arra is, hogy Magyarország már régóta építi a kapcsolatait a közép-ázsiai országokkal.