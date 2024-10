Megjegyezte,

a problémát a fővárosnak kellett volna kezelnie, ám az elmúlt években ez nem sikerült a városvezetésnek.

A kormány kész intézkedéseket hozni a megfizethető lakhatásért a fővárosra és vidékre vonatkozóan is - húzta alá, megjegyezve, hogy a gazdasági akciótervben több tervezett intézkedést is ismertettek már ennek érdekében, amelyek közül három témában „különösen is kérik" a magyar emberek véleményét.

Az egyik ilyen, hogy a kormány nyújtson-e adókedvezményt a cégeknek, ha azok hozzájárulnak dolgozóik lakhatásának támogatásához.

Szintén kérdés lesz, hogy a SZÉP-kártya felhasználható legyen-e lakásfelújításra.

Továbbá azt is megkérdezik, hogy a CSOK Plusz mellett bevezessenek-e újabb intézkedéseket a fiatalok lakhatásának támogatására.

Ilyen lehet új kollégiumok építése, valamint az első lakást vásárló fiatalok számára kedvezményes, 5 százalékos kamatozású lakáshitel bevezetése

- fejtette ki az államtitkár.

„Várjuk a véleményüket ezekben a kérdésekben is" - fogalmazott.