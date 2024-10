A rendőrség a reggeli órákban őrizetbe vette a rohamosztag vezetőjét szigetszentmiklósi lakásán, ahol házkutatást is tartottak – értesült a Ripost. Aa lap megkereste a Budapesti Rendőrkapitányság sajtóosztályát is, ahonnan a következő választ kapták:

Elektronikus úton a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályához küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság a médiában megjelent hírek alapján közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészület vétség gyanúja miatt hivatalból nyomozást rendelt el. Az eljárásban a BRFK rendőrei egy férfit elfogtak, előállítottak, lakásán kutatást hajtottak végre. Elszámoltatása folyamatban van.

Ahogy arról olvasóink lapunkból is értesülhettek, Magyar Péter támogatására egy kisebb akciócsoportot, rohamosztagot szervezett az a férfi, aki a közösségi médiába egy csákánnyal a kezében jelentkezett be, és közölte, szombaton mennek tüntetni a közmédia székháza elé. Később egy videóban arról beszélt, hogy szét fogják verni a székházat, és erre hívta fel Magyar Péter és a Tisza Párt többi hívét is.