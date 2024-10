Az egész hazai sajtót bejárták azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy Magyar Péter az Ötkertben lányok lába között mászik, majd pedig biztonsági őrök a nyakánál fogva vezetik ki a botrányos viselkedése miatt a szórakozóhelyről. Azonban ennek a júniusi éjszakának ezzel még nincsen vége.

A Magyar Nemzetnek is nyilatkozott korábban az a férfi, aki azt állítja, hogy az ominózus estén Magyar Péter többször megütötte, elvette a telefonját, majd a Dunába hajította azt. Az üggyel összefüggésben szinte azonnal nyomozás indult, a legfőbb ügyész pedig múlt héten kezdeményezte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Magyar Nemzetet most arról tájékoztatta, hogy a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, hiszen a Központi Nyomozó Főügyészség előtt lopás bűncselekménye miatt folyamatban van egy eljárás. Ahhoz pedig, hogy az esetleges további intézkedéseket le lehessen folytatni a képviselővel szemben, szükséges a mentelmi jog felfüggesztése.

Az ügy további érdekessége, hogy Magyar Péter még a kampányidőszakban többször is elmondta, hogy ha hatalomra kerül, el fogja törölni a mentelmi jogot, most pedig már a közösségi oldalán is egyértelművé tette, hogy élni kíván a mentelmi jogával vagy legalábbis feltételekhez köti, hogy lemondjon róla.