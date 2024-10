Orbán Viktor pontosan megfogalmazta, mi a baja a magyarokkal és személy szerint a magyar miniszterelnökkel az EPP vezetőjének, hogy Weber azért lett „magyargyűlölő”, mert nem segítette őt az Európai Bizottság elnöki székébe 2019-ben.

"Sajnálom, hogy az Európai Néppárt frakcióvezetője zárójelbe teszi a valóságot. Azt mondja, hogy a magyar kormányzó párt nem nyerte meg az európai választásokat Magyarországon. Negyvenöt százalékot kaptunk. Önök Németországban harmincat, akkor ki nyert itt? És ha már ön nem riadt vissza a személyes megjegyzésektől, nekem is engedjen meg egy személyes megjegyzést. A harag rossz tanácsadó. Tudjuk, hogy vannak konfliktusok közöttünk. 2018-ban jelentős szerepet játszottam abban, hogy ön nem lehetett bizottsági elnök. Én támogattam volna önt, meg is ígértem, hogy támogatni fogom. Csak ön azt nyilatkozta utána, hogy nem akar a magyarok szavazatával bizottsági elnök lenni. Hát nem lett. Ezért haragszik rám. Ott akar ülni abban a székben, ahol most Ursula von der Leyen van, de rájött, hogy miattam nem ül ott, ezért haragszik rám. De ezen én nem tudok segíteni" – fogalmazott válaszában Orbán Viktor.