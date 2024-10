„Azt mondták, hogy ez egy zárt tranzitzóna, ami mindig hazugság volt. Szerbia irányába mindig nyitott volt. Azt mondták, zárjuk be. Jó, bezártuk. Azt mondtuk, hogy a belgrádi nagykövetségen lehet beadni a menekültkérelmet. Azt mondták, ez se jó. Mindenáron azt akarják, hogy engedjük be őket. Ezzel párhuzamosan mi 2 milliárd eurót, 800 milliárd forintot költöttünk eddig arra, hogy megvédjük a határt és ezeket az embereket ne engedjük be. Akik utána Németországban az utcabálon, leszúrják a háromgyerekes anyát. Németországban megöltek egy fiatal srácot, a gyanú szerint azért, mert kereszt volt a nyakában, ez a helyzet. És mi ezeket az embereket nem akarjuk beengedni. Ha ők akarják, mi beengedjük, felrakjuk a buszra, és elvisszük ajándékba” – ismertette a helyzetet Menczer.