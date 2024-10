Orbán Viktor állta a sarat és meg is nyerte a vitát Deák Dániel az EP-vita után közösségi oldalán tett közzé gyorselemzést – írja a Magyar Nemzet. „A mai vitára az Európai Parlamentben a teljes balliberális oldal jól felkészült, azt remélték, hogy majd megalázzák Orbán Viktort, aki csendben hazakullog. A külföldi társaikhoz csatlakozva Dobrev Klára és Magyar Péter is Magyarország ellen hergelt az Európai Parlamentben” – írta a politológus, és kiemelte: „A tervük azonban nem jött össze. Orbán Viktort nem olyan fából faragták, aki megfutamodik. Állta a sarat és nyert is a mai vita során, megerősödve jött ki belőle.” A szakértő kifejtette, Orbán Viktor először egy átfogó előadást tartott Európa helyzetéről és megoldási javaslatokat kínált. „Majd frappánsan reagált a balliberális képviselők állításaira, és alaposan helyre tette őket. Köztük Magyar Pétert is, aki Orbán Viktor mellett meglehetősen gyengének bizonyult, a szónoki képességei is fényévekkel le van maradva a miniszterelnökétől.” Deák Dániel azt is kiemelte: „Ami talán a legfontosabb és tökéletesen összefoglalja a látottakat: míg Orbán Viktor Magyarországért és Európáért beszélt, addig Dobrev Klára és Magyar Péter Magyarország ellen.”