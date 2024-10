Semjén Zsolt arról a tanulságról is beszélt, hogy miközben keletről egy barbár birodalom szállta meg Magyarországot, nyugatról pedig azt harsogta a Szabad Európa Rádió, hogy jönnek az amerikai csapatok, jönnek az ENSZ-csapatok. Amikor ezt mondták, akkor már az Egyesült Államok és a Szovjetunió régen megegyezett, hogy a szovjetek nem avatkoznak be Szueznél, az amerikaiak pedig nem avatkoznak be Magyarországon – fűzte hozzá.

A miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a szovjetek által exportált, Magyarországra erőltetett marxista ideológia idegen a magyar nemzet mentalitásától. Az osztályideológia jegyében elvették az emberek tulajdonát, a materializmus jegyében el akarták venni az emberek hitét az egyházak szétverésével, az internacionalizmus jegyében meg akarták szüntetni a nemzethez tartozást, a hazaszeretet, és a szocialista embertípus őrületében bomlasztották a családokat is.

Ez az ideológia embertelen, ezért istentelen, s mert istentelen, ezért embertelen

– fűzte hozzá.

Úgy fogalmazott, hogy 1956 spontán forradalom volt, amelynek nem volt egyetlen karizmatikus vezetője, hanem a magyar nép volt a főszereplője.

Szimbolikusan ugyan meg lehet jelölni két embert, akik meghatározóak voltak, egyfelől Nagy Imrét, másfelől Mindszenty Józsefet. Nagyon mást gondoltak a világról, de haza és szabadság tekintetében nagyrészt hasonlóan gondolkodtak; mindkettőjüknek helye van 1956 és így a magyar nemzet panteonjában - mondta a miniszterelnök-helyettes. Nagy Imre szembe tudott nézni tévedéseivel, és a vértanúságot is vállalva népe mellé állt. Mindszenty Józsefnek nem kellett jó oldalra állnia, mert mindig jó oldalon, Isten, egyház és haza mellett állt, nemzete lelkiismereteként.