Az ünnepségen fellépett Fülei Balázs zongoraművész és Mága Zoltán hegedűművész, valamint az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes tagjai. A csaknem 50 tagból álló budapesti néptáncegyüttes öt állomásból álló Egyesült Államokbeli turnén vesz részt, ami Washington mellett, érinti Clevelandet, Bostont és New Brunswick várost, valamint vasárnap már teltházas előadást adtak New Yorkban. A Legacy, azaz Örökség címmel összeállított műsor koreográfiájával emléket állít 1956 magyar forradalmának és szabadságharcának is.