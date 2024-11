Ma tartják a választást az Egyesült Államokban, az amerikaiak döntenek arról, ki legyen az Egyesült Államok következő elnöke, és kongresszusi képviselőket is választanak. Az elnökjelöltek még az utolsó pillanatban is fej fej mellett haladtak a felmérések szerint – számol be róla a Magyar Nemzet.

A szavazóhelyiségek nyitása és zárása államonként, sőt akár településenként is eltérhet egymástól. Az első szavazók Vermont állam egyes településein helyi idő szerint már reggel öt órakor (magyar idő szerint délelőtt 11-kor) leadhatják szavazatukat. A Magyarországtól legtávolabb eső Hawaiin helyi idő szerint este hétig szavazhatnak a választók, ami magyar idő szerint szerda reggel hat óra.

Bár ma van a választás napja, szakértők arra számítanak, hogy az eredmények közlése elhúzódhat, aminek több oka is lehet. A leginkább azonban éppen a szoros verseny az, ami miatt óvatosak lehetnek a közlések.

A kulcsfontosságú ingadozó államban, Pennsylvaniában például az egész államra kiterjedő újraszámlálásra lenne szükség, ha a győztesre és a vesztesre leadott szavazatok között fél százalékpontos különbség lenne. És már a korai szavazás kapcsán is merültek fel aggályok, a Georgiai Republikánus Párt és Donald Trump volt elnök kampánystábja jogi lépéseket is tett – írják.

