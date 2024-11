Deutsch Tamás a fiatalokhoz szólva köszönetet mondott nekik a legutóbbi európai parlamenti választáson elért eredményekért.

Közölte, nemcsak a jövő, hanem a jelen is a fiataloké, amihez egy jól működő szervezet tagjaiként is hozzá tudnak tenni. Donald Trumpot idézve pedig arra kérte a jelenlévőket, hogy harcoljanak hazájukért, mert szükség van a nemzeti elkötelezettségű fiatalokra. Azt mondta, a hazán belül és szerte a világban el akarják venni a magyaroktól a szabadságot. Ezért a nemzeti szuverenitásért is küzdeni kell, mert csak ez biztosítja azt, hogy saját sorsunkról ne mások döntsenek – tette hozzá.

Kubatov Gábor: nehéz időket élünk

Kubatov Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója, a párt alelnöke azt mondta, olyan időszakot élünk, amikor annak akinek „van egy csepp esze, az lázad”. „Bicskanyitogatónak” nevezte mindazt, amit a woke kultúra „az orrunk alá szeretne dörgölni”.

Kubatov Gábor, a Fidesz ügyvezető alelnöke, országgyűlési képviselő

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A pártigazgató úgy fogalmazott, itt az ideje lázadni a gender-propaganda ellen. Aláhúzta, ha nem támogatják a magyar kormányt a migráció ellenes küzdelemben, akkor „úgy fogunk kinézni”, mint Bécs, Brüsszel vagy Európa jónéhány nagyvárosa. Kijelentette, küzdeni kell „az egyszólamú liberális sajtó ellen is”. Zárásként arra kérte a jelenlévő fiatalokat, hogy erőn felül teljesítsenek a közösségi médiában, mert a következő győzelem kulcsa ez lehet.

Böröcz László, Budapest I. kerületének polgármestere a tisztújító kongresszuson elmondott beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi és azt megelőző elnök sikeres munkát végeztek a szervezetben. A Fidelitast korábban négy éven át elnöklő Böröcz azt mondta, az építkezés kulcsa a közösség, amit a tagok évtizedeken keresztül jól szerveztek. Úgy fogalmazott, a Fidelitas célja a hazájukat szerető és arra büszke, patrióta fiatalok közösségbe szervezése.

Az ifjúsági szervezet XXI. kongresszusán a jelenlévő politikai vezetők mellett többen, köztük Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi közgyűlési frakcióvezetője is videós üzenetben köszöntötte a küldötteket.