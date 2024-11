Cikkünk frissül!

Izrael elviekben beleegyezett az Egyesült Államok által támogatott tűzszünetbe

Izrael elviekben beleegyezett egy, az Egyesült Államok által támogatott tűzszünetbe a Hezbollah siíta terrorszervezettel Libanonban, Benjamin Netanjahu miniszterelnök pedig már azon dolgozik, hogyan mutassa be a megállapodást a közvélemény előtt – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

A Magyar Nemzet cikke szerint a múlt heti intenzív tárgyalássorozat során a főbb elveket már sikerült tisztázni, azonban több részlet továbbra is kidolgozásra vár.

A javaslat három fázist határoz meg:

a tűzszünetet követően a Hezbollah erői visszavonulnak az Litani folyótól északra, Izrael kivonul Dél-Libanonból, végül pedig izraeli-libanoni tárgyalások kezdődnek a vitatott határterületek meghatározásáról.

