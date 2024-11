Pindroch Tamás megítélése szerint Magyar Péter "deffenzívában van", "nincs innováció abban, amit csinál", miután kudarc volt az MTVA elé szervezett tüntetés, október 23-a sem úgy sikerült, és az európai uniós vitanap sem volt sikeres az ellenzéki politikus számára.

Magyar Péter magyarázkodni kényszerül

"Utána jött ez a szerintem Watergate-botrány (...), emiatt Magyar Péter magyarázkodásra szorult, védekezésben van" - tette hozzá, megjegyezve, hogy a védekezési taktika szerinte nem jött be, Magyar Péter "össze-vissza beszél".

Pindroch Tamás úgy vélte,

a Tisza Párt elnöke kilenc hónap alatt eljutott oda, ahova Gyurcsány Ferenc néhány év alatt: a volt miniszterelnök az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése és a lemondása közötti két és fél évben végig védekezésben volt, amely ugyancsak töréspont volt.

Magyar Péter gyurcsanizálódik, szerintem ez egyértelműen látszik

- jelentette ki Pindroch Tamás.

A vezető elemző hivatkozva arra, hogy korábban ő is újságíró volt, kikérte magának, ahogy Magyar Péter a sajtót kezeli. Olyan jelzőkkel operál, ami a mindennapokban is sértő, négyszemközt is sértő - fűzte hozzá.

Pindroch Tamás úgy vélte,