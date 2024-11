Cikkünk frissül!

Egyre közelebb kerül egy újabb világháború

A Nyugat és az Egyesült Államok a leköszönő Biden-kormánnyal retorikájában és tetteiben is az orosz–ukrán háború eszkalációja felé fordult. A nyugati védelmi miniszterek tegnapi berlini találkozójukon megerősítették Európa elkötelezettségét Kijev mellett, sőt a szárazföldi csapatok küldése is ismét a nyugati háborús retorika része. Ez minden bizonnyal egyre közelebb hoz egy újabb világháborút – számol be róla a Magyar Nemzet.

Mint írják, úgy tűnik, a béketeremtést többször hangsúlyozó Donald Trump január 20-i beiktatása előtt az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei a háború eszkalációját szeretnék. E veszélyre figyelmeztetett az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat vezetője is.

Alekszandr Bortnyikov szerint a Nyugat nagyon jól tudja, mit kockáztat, mégsem hagy fel a provokációkkal, inkább háborúra készíti fel Európát. Az orosz–ukrán háború az elmúlt időszakban egyre közelebb került ahhoz, hogy egy globális összecsapásba forduljon.

Vlagyimir Putyin a háború kitörésekor arra figyelmeztetett, hogy a NATO ellenséges lépéseire válaszul Oroszország megváltoztathatja a nukleáris doktrínáját. Ez a közelmúltban be is következett.

A fokozódó háborús kockázatra válaszul, Németország egy védelmi tervet dolgozott ki, amely értelmében bunkereket alakítana ki, a skandináv országok pedig tájékoztatófüzetben figyelmeztetik és készítik fel a lakosságot egy esetleges háborús, sőt nukleáris konfliktus veszélyeire.

