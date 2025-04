Orbán Viktor az Osztrák Nemzeti Tanács elnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten tárgyalt Walter Rosenkranz-cal, az Osztrák Nemzeti Tanács elnökével - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor miniszterelnök és Walter Rosenkranz, az osztrák Nemzeti Tanács elnöke a Karmelita kolostorban tárgyalt

Fotó: Benko Vivien Cher / Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs FőosztályMTI

Walter Rosenkranz a tavaly szeptemberi parlamenti választásokon győztes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tagja.

A megbeszélés során a felek a kétoldalú témák mellett áttekintették Ukrajna EU-csatlakozásának Ausztriára és Magyarországra gyakorolt hatásait, beleértve a biztonsági, gazdasági és a mezőgazdaságra gyakorolt kockázatokat.

Zökkenőmentesen folytatódhat Magyarország és Ausztria között a korábban kialakított kiváló kapcsolat – mondta az Országgyűlés elnöke kedden Budapesten, miután hivatalában fogadta az osztrák Nemzeti Tanács elnökét.

Kövér László rámutatott, újra egy pártcsaládba tartozik a két házelnök, ugyanis Walter Rosenkranz a választásokat megnyerő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tagjaként került a házelnöki székbe, ráadásul az FPÖ-vel közösen alakította meg a Fidesz a Patrióták Európáért pártcsaládot az Európai Parlamentben.

A két ország között hagyományosan jó a kapcsolat, amelynek nemcsak történelmi, hanem gazdasági alapjai is vannak, hiszen Magyarország negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere és második legnagyobb tőkebefektetője Ausztria, továbbá több mint 100 ezer magyar munkavállaló erősíti az osztrák gazdaságot.

„Nem tudnánk meglenni egymás nélkül csak a gazdasági dimenziót nézve” – emelte ki a házelnök.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) és Walter Rosenkranz, az osztrák Nemzeti Tanács elnöke (b) sajtónyilatkozatot tesz a megbeszélésüket követően az Országház Munkácsy-termében 2025. április 22-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Kövér László elmondta azt is, hogy a világpolitikai folyamatok tekintetében is jó néhány kérdésben a két ország álláspontja – az érdekeiknek megfelelően – egybeesik vagy hasonló, ez pedig megadja az alapot ahhoz, hogy a két törvényhozás a jövőben is szorosan működjön együtt nemcsak házelnöki szinten, hanem a szakbizottságok és baráti tagozatok szintjén is.

A házelnök kitért arra is, hogy májusban újra köszöntheti osztrák kollégáját az Európai Unió parlamenti házelnökeinek találkozóján, amelyen Walter Rosenkranz nyitóelőadást tart a föderalizmus vagy nemzeti szuverenitás témakörében.