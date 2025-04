Szijjártó Péter: a magyar és az osztrák patrióták meg akarják óvni az EU-t attól, hogy a vesztébe rohanjon (videó)

A Külgazdasági és Külügyminiszérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák Nemzeti Tanács elnökével, Walter Rosenkranz-cal közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az elmúlt években a világ a feje tetejére állt, és jelenleg Európa a vesztébe rohan.

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter oldala

„Mi, patrióták ezt meg akarjuk állítani. És hogyan lehet megállítani azt, hogy az Európai Unió a vesztébe rohanjon? Békével, a migránsok megállításával, s azzal, ha a tagállamok szuverenitását újra tiszteletben tartják. Mi, patrióták erre, ezekre szövetkeztünk, és ez köti szoros szövetségbe az osztrák és a magyar patriótákat is"

- mondta.

„Ugye mi, osztrák és magyar patrióták egy frakcióban ülünk az Európai Parlamentben, ahol a demokratikus népakarat totális semmibevétele az, hogy a harmadik legnagyobb frakció tagjai számára ellehetetlenítették a parlamentben tisztségek betöltését, és ezt a demokráciával tökéletesen ellentétes gyakorlatot önfeledten szavazták meg azon pártok képviselői is, amelyek itt, Magyarországon ellenzékben vannak, de parlamenti alelnöki, bizottsági elnöki és bizottsági alelnöki funkciókkal is rendelkeznek" - folytatta.

„Ennyit a kettős mércéről, és ennyit arról, hogy Brüsszel mit gondol a demokráciáról"

- tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar és az osztrák patrióták meg akarják óvni az EU-t attól, hogy a vesztébe rohanjon, ehhez pedig fel kell lépni Brüsszellel szemben.

„Azért kell fellépni Brüsszellel szemben, mert Brüsszel a háború folytatását akarja, mi pedig békét akarunk. Brüsszel migránsokkal akarja elárasztani Európát, mi pedig meg akarjuk állítani a migrációt. Brüsszel a normalitástól teljes mértékben elrugaszkodott ideológiákat próbál ránk erőltetni, mi viszont a józan ész forradalmát hajtjuk végre. És Brüsszel extra gyorsan be akarja nyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi meg ellenállunk Európa tönkretételének"

- sorolta.

A miniszter kitért a kétoldalú kérdésekre is, és megerősítette, hogy a magyar és az osztrák patrióták is érdekeltek a két ország együttműködésének lehető leggyorsabb fejlesztésében, amit hazánk részéről az is indokol, hogy Ausztria a legfontosabb kereskedelmi és beruházási partnerek közé tartozik.