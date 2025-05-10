XIV. Leó pápa elárulta, mi köze van a névválasztásának a mesterséges intelligenciához

XIV. Leó pápa a bíborosoknak adott szombati audienciáján megerősítette, hogy XIII. Leó pápa szociális doktrínáját tartotta szem előtt egyházfői nevének kiválasztásakor, mivel szerinte a mesterséges intelligencia fejlődése egy újabb ipari forradalom.

XIV. Leó pápa a bíborosoknak adott szombati audienciáján

Fotó: Vatikáni Média / Forrás: Anadolu via AFP

Robert Francis Prevost elmondta: több oka is van annak, hogy a XIV. Leó nevet választotta, de elsősorban XIII. Leó pápa Az új dolgok (Rerum novarum) kezdetű, „történelmi jelentőségű” enciklikája motiválta a döntését.

Az ugyanis az első nagy ipari forradalom kontextusában tárgyalta a szociális kérdéskört – tette hozzá.

És ma az egyház mindenkinek felajánlja szociális doktrínája örökségét válaszként az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, amelyek új kihívások az emberi méltósággal, az igazságossággal és a munka védelmével szemben

– jelentette ki XIV. Leó.