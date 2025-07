Határozott válasz 55 perce

Menczer Tamás reagált Majka panaszaira

Reagált a kormányoldal Majka vasárnapi bejegyzésére. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a rapper egy hosszabb posztban próbálta értelmezni a vele kapcsolatos friss fejleményeket, és kitért a One Magyarországgal kötött szerződésére is, amelyet továbbra is érvényesnek tart, és amelyhez – állítása szerint – ő maga is tartja magát. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás részletesen válaszolt Majka panaszaira.

A miniszterelnök kivégzésére buzdított Majka Forrás: MW Fotó: Czinege Melinda

– Ilyen primitív, álszent, ostoba, a másikat teljesen hülyének néző szöveget ritkán olvasok. Pedig olvasok én mindent. Ezt a szöveget megírni olyan vergődés lehetett, hogy azt még Magyar Péter is megirigyelné – kezdte Menczer, miután leszögezte, hogy Majka zenei tehetségét nem vitatja, a problémája sokkal inkább a rapper emberi hozzáállásával van. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM – Ember! Előadtad a miniszterelnök kivégzését a színpadon! És te panaszkodsz „mocskolódásra”, ami „megterhel.” Megszakad a szívem – üzent odaszúrva Menczer Majkának. A kommunikációs igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 óta a reálbérek megduplázódtak Magyarországon, így Majka keresetei is növekedtek, jóllehet, ő arról írt, hogy a pénze évről évre kevesebbet ér. – Az orosz medvével nem barátkozunk „ennyire”, kedves Majka, hanem onnan vesszük a földgázt és a kőolajat, plusz nem akarjuk tönkretenni Magyarországot egy olyan háborúért, amihez semmi közünk sincs. Ez eléggé úgy hangzik neked, kedves Majka, mint egy „észérv?” – reagált Menczer egy másik Majka-felvetésre.

Azt is leszögezte, hogy senki nem mondta, hogy politikusok írták a Majka számokat, és miattuk lett sikeres az előadó. – Pusztán annyit bátorkodtunk állítani, hogy ebben az általad kárhoztatott rendszerben azért csak volt annyi lehetőséged, hogy szépen eléldegéljél – fogalmazott a kormánypárti politikus. Szerinted normalitás, hogy te a miniszterelnök kivégzését adod elő, és elvárod, hogy ebbe senki ne szóljon bele. Mert ha ebbe beleszólnak, az egy olyan rendszer, amelyben te képtelen vagy létezni. Mind közül ez a legundorítóbb és legócskább szöveged. Gyomorforgató hazugság. Annak, amit tettél semmi köze a művészi szabadsághoz. Amit tettél, minden határon túlmegy. Te is tudod. Csak eszedbe sem jutott, hogy bajod lehet belőle. De lett. Ezért rikácsolsz és hazudozol most. Szánalmas. És te ezek után közlöd, hogy nem kívánsz politikai oldalakhoz sorolni. Még ezek után sem mered azt mondani, hogy Magyar Péternek drukkolsz?! Bátornak mutatod magad, de gyáva vagy. Azt hiszem, ilyen beszari figurát még életemben nem láttam. – jellemezte Majkát a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Posztja végén jelezte, hogy jövőre is nyerni fog ő is egyéni körzetében, és a Fidesz is, Majka számára pedig ez azért jó hír, mert tovább gazdagodhat.

