Orbán Viktor: a brüsszeli költségvetés célja Ukrajna felvétele az Európai Unióba (videó)

A miniszterelnök elmondta, hogy nagyon izgalmas időszak kezdődik, több ezer ember bújja az oldalakat, és 27 ország elkezd beszélni egymással és a bizottsággal. Ezután tárgyalási folyamat indul arról, hogy a költségvetés mindenki számára elfogadható legyen, ugyanis ahhoz egyhangú döntéshozatal szükséges.

Ez a reménytelenség költségvetése

– fogalmazott. A kormányfő szerint nem egy optimista uniót látni, hanem egy bajban lévő, kapkodó, a stagnálásra berendezkedő uniót.

Embervadászat folyik Ukrajnában

Orbán Viktor szerint meglepetést okoztak Brüsszelben azzal, hogy a kormány három ukrán katonai vezetőnek az uniós szankciós listára tételét kérték Sebestyén József halála miatt. Mint mondta, ez nem egy magyar, hanem egy európai probléma, amit mások is érzékelnek.

Itt nem egyedi esetekről van szó. Embervadászat zajlik

– szögezte le. Nem az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokra hivatkoznak, hogy büntetést helyezzen kilátásba az unió, hanem az embervadászatokért felelős ukrán vezetőket tegyék szankciós listára. Hozzátette: amit kétoldalú alapon szankcióként be lehet vezetni, azt a három felelős személlyel szemben Magyarország már be is vezette.