augusztus 26., kedd

Szja-emelés

A Magyar Nemzet elérte Magyar Péter szakértőjét, aki kínos magyarázkodásba kezdett

Címkék#Dálnoki Áron#Magyar Nemzet#Magyar Péter

Dálnoki Áron kitérő választ adott.

A Magyar Nemzet elérte Magyar Péter szakértőjét, aki kínos magyarázkodásba kezdett

Forrás: Facebook

A Tisza Párt gazdasági szakértője a Magyar Nemzet megkeresésére tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került és a személyi jövedelemadó (szja) emelésének tervét tartalmazza, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésre. 

Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. További kérdésre, hogy egyébként fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, 

kitérő választ adott.

 Azt mondta, hogy figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.

Az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A teljes cikkért kattintson ide. 

