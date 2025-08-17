augusztus 17., vasárnap

Az amerikai elnök az öt legnagyobb uniós ország vezetőit közösen tájékoztatta, a magyar miniszterelnöknek viszont kikérte a véleményét.

Második jaltai találkozó készül (videó)

Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül az ukrán elnökkel

Egészen biztos, hogy nem csak Ukrajna van terítéken az amerikai–orosz tárgyalásokon – mondta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Ezt onnan is lehet tudni, hogy Vlagyimir Putyin szinte rögtön utazik Alaszkából Kínába, ahol találkozik Hszi Csin-Ping kínai elnökkel. Az amerikai–orosz és a kínai–orosz csúcs majdnem olyan, mint egy hármas találkozó. Ami kép kezd kibontakozni előttünk, az leginkább egy második Jaltára hasonlít. Ott ülnek az oroszok, az amerikaiak, ahogy 1945-ben az első jaltai konferencián, de szimbolikus, hogy egy európai hatalom, Nagy-Britannia helyét a Távol-Keleten Kína veszi át – fejtette ki Koskovics Zoltán.

Orbán Viktor hiteles politikus, ezért döntött úgy Donald Trump, hogy a találkozó előtt kikéri a véleményét az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban – hangsúlyozta Lajkó Fanni, az AK elemzője. A magyar miniszterelnökkel külön beszélt az amerikai elnök, miközben az öt legnagyobb európai uniós ország vezetőinek csak egy közös tájékoztatásra futotta. Ez is mutatja, hogy milyen jelentőségteljes az a munka, amelyet a magyar kormányfő végez – jegyezte meg Lajkó Fanni.

Volt itt egy közel 10 éves harc a Nyugat lelkéért, a Nyugat jövőjéért, amit mi konzervatívok meg fogunk nyerni – mondta Koskovics Zoltán. Nagyon fontos, hogy mi magyarok indítottuk ezt a harcot, hozzánk csatlakoztak aztán Amerikából, Lengyelországból, Olaszországból, Spanyolországból és még nagyon sokan. Szuverenitási kérdés is, de minden más szempontból is nagyon fontos lenne, hogy a győzelem előtti utolsó pillanatokban a bukásra ítélt technokrata baloldal ne tudja visszaszerezni az irányítást az ügynökein keresztül. Szeretném az, ha Magyarország – miközben végig a győztes oldalon állt ebben a harcban – a győztes oldalon is maradna, amikor a harc véget ér – fejtette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Rengeteg téren éri támadás a magyar szuverenitást, ennek egy példája az, hogy van egy olyan párt Magyarországon, amelynek egyik alszervezetét egy ukrán titkosszolga alapítja meg – emlékeztetett Lajkó Fanni, aki az első tematikus digitális polgári kör, a szuverenitásvédelmi dpk alapító tagja is. Mikor történhetett meg ilyen korábban? Mikor nyilvánította ki valaki ennyire egyértelműen, hogy ennyire élénk ukrán kapcsolatokat ápol? Akkor, amikor a fő politikai prioritás az Európai Unióban Ukrajna uniós csatlakozása. Egyértelműen látszik az összejátszás a Brüsszel–Budapest–Kijev vonalon – mutatott rá az Alapjogokért Központ elemzője.

