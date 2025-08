Gazdasági érdekek 57 perce

Baloldali kormányok kedvence volt, most a Tisza Pártot segítheti Bige László

Erdélyből indult, ma pedig már a 21. leggazdagabb magyar. Bige László a múltban is jól eligazodott a politikai kapcsolatrendszerek világában: a Horn-, Medgyessy- és Gyurcsány-kormány alatt is virágzott üzlete. Most a Tisza párt körül tűnt fel, és százmilliós támogatással segítheti Magyar Péteréket. Korábban Márki-Zay Pétert pénzelte az üzletember. A háttérben gazdasági érdekek is meghúzódhatnak.

Erdélyből indult a mára Magyarország 21. leggazdagabb emberévé váló Bige László útja Forrás: MW Fotó: Dodó Ferenc

Egyre közelebb a Tiszához a Bige-család, erre a következtetésre lehet jutni az elmúlt időszak történéseiből. Mint azt megírtuk, a baloldali milliárdos, Bige László a Metropol tavaszi információi szerint legalább százmillió forintot küldött Svájcon keresztül egy Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára. Újabban pedig Bige László egyik fia, Bige Dávid tűnt fel a párt környezetében − olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Magyar Péter, a Tisza Párt vezére

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW Bige a Horn- és a Gyurcsány-kormány idején is megtalálta számításait Ennek fényében érdemes áttekinteni, miként is lett Bige László a 21. leggazdagabb magyar. A nagyváradi születésű Bige üzleti pályafutása – az Origo 2013-ban megjelent portrécikke és az Agronline riportja szerint – még Romániában kezdődött. Egyetemi évei alatt sokat keresett azzal, hogy társaival előbb Jimi Hendrix-szitanyomattal kereskedett, később sportmárkák emblémáit szitázták pólókra. Bige – édesanyját követve – 1984-ben költözött Magyarországra. Kajak-kenu edző volt éveken át Dombrádon, de közben visszatért a kereskedelemhez: Hollandiából, autóval hozott be használt ruhákat. A Mandiner portrécikkében az is szerepel, hogy később, amikor a ruhabizniszben túl nagy lett a konkurencia, barterüzletbe fogott: autógumikat cserélt bárányhúsra Romániában, végül műtrágyával és mosószer-alapanyagokkal kezdett el kereskedni. Bige László, a Bige Holding Csoport elnök-vezérigazgatója

Fotó: Teknős Miklós / Forrás: MW Jó kapcsolatot ápolt Medgyessy Péterrel is Az összegyűlt vagyonával tovább akart lépni, és a kereskedelem mellett a gyártásban is részt kívánt venni. Kapóra jött számára, hogy ekkor kezdődött a Tiszamenti Vegyiművek (TVM) privatizációja. Nagy nehézségek árán – állítólag az akkori miniszterelnöknél, Horn Gyulánál sikerült lobbiznia – végül az övé lett a cég. Egybehangzó vélekedések szerint azonban ezt részben korábbi barátjának, Csányi Sándornak köszönhette. Az OTP tulajdonosa állítólag óriási hitelt biztosított neki a cég megvásárlásához.

Bige a ’90-es és a kétezres években jó kapcsolatot ápolt mások mellett Medgyessy Péter egykori szocialista kormányfővel, Hagyó Miklós utóbb elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel, és évtizedes barátság kapcsolja Veres János volt pénzügyminiszterhez. Előbbit némelykor csak egyszerűen Péterkémnek szólította.

Bige László cége a Gyurcsány-kormánytól több mint tízmilliárd forintnyi hitelt kapott 2009-ben, a részletekért kattintson IDE!

