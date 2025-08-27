14 perce
Brüsszel parancsát hajtaná végre a Tisza-adóval Magyar Péter
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke szerint a magyar emberek a Gyurcsány–Bajnai-korszakból már jól ismerik a Tisza Párt adótervét.
Mohácsy István
Forrás: Facebook
– Amikor kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetjének az adóemelési terve, akkor az első gondolatom az volt, hogy láttam már ilyet Magyarországon – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Mohácsy István, miután napvilágot látott a Tisza-csomag híre.
A Fidelitas elnöke emlékeztetett, hogy a magyar emberek jól ismerik a Tisza Párt tervét, mivel a Gyurcsány–Bajnai-korszakban már volt többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer.
A magyar embereket és a magyar családokat negatívan érintené, ha a Tisza Párt háromsávossá alakítaná az szja rendszerét
– tette hozzá Mohácsy István.
Jelezte, hogy Magyar Péterék elképzelése szerint csak évi ötmillió forintig maradna a 15 százalékos szja-kulcs, aki ötmillió forint felett keres évente, annak 7, illetve 18 százalékkal több szja-t kellene fizetnie.
Nagy Márton: ez a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől
A Fidelitas elnöke szerint egyértelmű, hogy
Magyar Péter mögött ugyanazok a globalista erők vannak, mint akik Gyurcsány Ferenc mögött voltak. Úgy véli, hogy Magyar Péter Brüsszel kottájából játszik azzal, hogy emelné az szja-t.
Mohácsy István leszögezte, hogy a Fidelitas, Magyarország legnagyobb politikai ifjúsági szervezete közleményben is elítélte, hogy a Tisza Párt adóemelésekre készül.
A kiszivárgott dokumentumból nagyon jól látszik, hogy a családi adókedvezményeket, a négygyermekes anyák szja-mentességét felülvizsgálná a Tisza Párt, és vélhetően eltörölnék a kedvezményeket
– húzta alá.
A teljes cikkért kattintson ide.