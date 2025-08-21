4 órája
Nőtt Donald Trump népszerűsége
Egy friss felmérés szerint a Trump–Putyin-találkozó után 54 százalékra nőtt az amerikai elnök népszerűsége. Elemzések szerint Trump a Putyinnal való találkozóval olyan vezetőként pozicionálta magát, aki proaktívan keresi a globális konfliktusok megoldását, és képes is ezekről komolyan tárgyalni. Mindeközben egyre több kutatás világít rá, hogy az amerikaiak már nem bíznak Zelenszkijben.
Bár a mainstream és hangos liberális vélemények szerint Donald Trump nem ért el sikert a Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozóján, egy friss felmérés azt mutatja, hogy az amerikai emberek többsége ezt máshogy értékeli. Zelenszkijből eközben egyre inkább elegük van – számolt be a V4NA hírügynökség.
Az InsiderAdvantage hétvégén végzett felmérése szerint Trump „most minden korosztályban előnyben van, kivéve a legidősebb szavazókat”, és javította a számait a fekete (23,7) és a spanyol ajkú szavazók (47,2) körében. A fehér szavazók támogatottsága csaknem rekordmagas, 64 százalék.
A függetlenek több mint fele (50,4 százalék) helyesli Trump tevékenységét, míg a republikánusok túlnyomó többsége (92 százalék) és a demokraták 17,9 százaléka mondta ugyanezt. A közvélemény-kutatás szerint a szavazók 44 százaléka nem ért egyet Trump intézkedéseivel, ami nettó plusz 10 százalékos támogatottságot jelent számára.
A kiadvány legutóbbi, júliusban végzett közvélemény-kutatásakor Trump támogatottsága 50 százalék volt, míg a szavazók 48 százaléka nem értett egyet vele, ami nettó plusz 2 százalékos értékelést jelent.
„Csak az ország legidősebb szavazói nem értenek egyet a munkájával, ami összhangban van a korábbi felméréseinkkel” – mondta Matt Towery közvélemény-kutató hétfőn.
Donald Trump pénteken találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A tárgyalások fő témája az orosz–ukrán háború rendezése volt, de az orosz–amerikai kétoldalú kapcsolatokról is szó esett.
Összességében Trump támogatottsága a csúcstalálkozó után emelkedett
– emelte ki Matt Towery.
Elemzések szerint Trump a Putyinnal való találkozóval olyan vezetőként pozicionálta magát, aki proaktívan keresi a globális konfliktusok megoldását, és képes is ezekről komolyan tárgyalni. A találkozó látványos elemei – vörös szőnyeg, F–22-es vadászgépek felvonulása, közös limuzinozás Putyinnal – ráadásul az erős vezető képét közvetítették, főleg az amerikai társadalom számára, és azt mutatták, hogy Trump a békére törekszik.
Az orosz–ukrán háború kérdésében egyébként nagyon megosztott az amerikai társadalom. A Pew Reserch Center februári felmérése szerint összességében az amerikai felnőttek 30 százaléka gondolja úgy, hogy az Egyesült Államok túl sok támogatást nyújt Ukrajnának. Ez kismértékű emelkedés a 2024. novemberi 27 százalékhoz képest. Ugyanakkor kismértékben nőtt azoknak a felnőtteknek az aránya is, akik úgy vélik, hogy az Egyesült Államok nem nyújt elegendő támogatást Ukrajnának. A megosztottság tehát jól látható.
Trumpnak Amerika az első, de globális szinten gondolkozik
Trump az ukrajnai háború kapcsán felismerte, hogy fogy az idő, és gyorsan egy potenciálisan veszélyes globális konfliktus felé sodródik a világ – írja a The European Conservative-on megjelent elemzésében Ramachandra Byrappa.
Mint írja, az amerikai elnök véget akar vetni annak az öngyilkos helyzetnek, amely a nyugati civilizáció pusztulásával fenyeget. Meg akarja menteni a transzatlanti integrációt Oroszországgal, mielőtt túl késő lenne.
Alaszkában megtette az első biztos lépést azzal, hogy elismerte és bizonyos értelemben szuperhatalmi státuszt adott Oroszországnak. Ezzel visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről, mert az orosz–amerikai kapcsolatok normalitása a világ számos részén együttműködéssé fogja alakítani a konfliktust.
Továbbá, azzal, hogy Oroszországnak szuperhatalmi státuszt adott, Trump elnök visszaállította a hierarchia érzését a Nyugaton. Ahol hierarchia van, ott rend uralkodik, és ahol rend van, ott a békének is van esélye a létezésre – írja a szakértő.
Zelenszkijből elegük van az amerikai szavazóknak
Mindeközben egyre több kutatás világít rá, hogy az amerikaiak már nem bíznak Zelenszkijben. A Pew Research Center 2024-es, 35 országra kiterjedő felmérése szerint
az amerikaiak körében Zelenszkij iránti bizalom vegyes: csak 40 százalék bízik benne, hogy helyesen cselekszik a nemzetközi ügyekben, míg 46 százalék nem bízik benne. Ez jelentős csökkenés a korábbi évekhez képest, amikor Zelenszkij megítélése pozitívabb volt (például 2022-ben a válaszadók 72 százaléka pozitív véleményt fejezett ki róla).
A CNN felmérése pedig 2023-ban azt mutatta ki, hogy az amerikaiak 55 százaléka ellenzi, hogy a kongresszus további finanszírozást hagyjon jóvá Ukrajna támogatására. Az amerikaiak 51 százaléka pedig úgy véli, hogy az USA már eleget tett Ukrajnáért, és csak 48 százalék gondolja, hogy további lépésekre van szükség.
