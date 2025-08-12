31 perce
Durva üzenetet küldött Orbán Viktornak a hazánkból kitiltott antiszemita együttes
Bár antiszemita gyűlöletbeszéd miatt a magyar kormány kitiltotta Magyarországról, mégis ott volt a Sziget Fesztiválon a Kneecap raptrió, legalábbis virtuálisan, videóüzenetben. Az északír formáció üzenetét az egyik koncert alatt vetítették le a színpadon.
A Kneecap Instagram-oldalán előre bejelentette az üzenetet, amelyben az antiszemita Kneecap tagjai sajnálatukat fejezték ki, hogy nem lehetnek jelen személyesen „a világ egyik legjobb fesztiválján” – számolt be róla a Magyar Nemzet. Mint írják, a rapperek Orbán Viktort és Izraelt is támadták, előbbit felelőssé téve a kitiltásukért.
A videóban megjelent a „F*ck Orbán” szitkozódás is.
A rapperek közölték, hogy sosem ítélték el őket bűncselekményért egyetlen országban sem, de felhívják a figyelmet az elnyomásra. Kritizálták Izrael palesztinok elleni akcióit, és Orbán Viktor kormányát ennek támogatásával vádolták.
Üzenetük végén szolidaritásra szólítottak fel Orbán és Izrael ellenében, valamint a palesztin ügy mellett álltak ki. A közönség a videó alapján lelkesen fogadta az üzenetet, a Szabad Palesztinát éltette Budapesten.
Orbán Viktor a Kneecap-ügy kapcsán is világossá tette álláspontjátA Mazsihisz üdvözli a döntést, míg a Sziget Fesztivál sajnálatosnak tartja a beutazás megtagadását.
„Orbán Viktor és kormánya megpróbálta leállítani Budapesten a Pride-ot. Nem sikerült nekik. Össze kell fognunk. Ellenezd Orbánt, ellenezd Izraelt, ellenezd a népirtást! Szabad Palesztina!” – írták.
Mint arról korábban beszámoltunk, a terroristákat támogató együttes nem léphet be Magyarországra, mert
a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltotta Magyarország területéről a zenei formációt,
amely arról ismert, hogy terroristákat éltet, antiszemita szólamokat skandál. Ennek ellenére a Sziget Fesztiválra is meghívást kapott.
A Kneecap durva üzenetét bemutató videót a Magyar Nemzet cikkében, IDE KATTINTVA tudja megtekinteni.
