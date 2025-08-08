Fidesz–KDNP-előnyt mértek Mátészalkán is

A Magyar Nemzet szemlézte az Index beszámolóját a belső felmérés eredményéről, ennek tükrében a Mátészalka központú Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben a kutatás alapján a Fidesz–KDNP vezet.

A sorrend jelenleg:

Fidesz-KDNP – 39,7 százalék

Tisza Párt – 32 százalék

Mi Hazánk – 4,4 százalék

Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék

Jobbik – 1,7 százalék

MSZP – 0,8 százalék

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék

Momentum – 0,5 százalék

LMP – 0,1 százalék

Párbeszéd – 0,1 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 11,9 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel (telefonos megkérdezés) készült 2025 júliusában.

A szabolcsi 5-ös választókerületben 2022-ben óriási fölénnyel nyert a Fidesz–KDNP jelöltje, Kovács Sándor.

A 64,79 százalékos eredmény jelentősen felülmúlta a második helyezett, hatpárti ellenzéki támogatású Földi István 24,58 százalékát. A választókerületben a Fidesz listás eredménye – 68,29 százalék – még Kovács Sándor támogatottsági arányát is felülmúlta.