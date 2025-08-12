Európa végórái, tiszás hazugságok, brüsszeli idióták – a Harcosok órája vendége volt Bayer Zsolt (videó)

Cikkünk frissül!

A beszélgetést itt hallgathatja meg:

Tudjuk, Donald Trump milyen viszonyban van a magyar miniszterelnökkel, szerintem lesz ennek kézzelfogható eredménye – mondta el a Harcosok Klubja podcastműsorában Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája. Kiemelte, Orbán Viktor a világ minden vezető hatalmával jóban van, bármelyik vezetővel komoly tárgyalásokat tud folytatni.

Az adásban szóba került a Trump–Putyin-találkozó is, amellyel kapcsolatban Bayer kiemelte, a háborúnak komoly, csaknem egy évtizedes előzménye volt. Ugyanakkor az egyetlen megoldás az, hogyha mihamarabb sikerül békét kötni. A publicista hangsúlyozta, ezt a háborút be kell fejezni, ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna orosz többségű területei Oroszországhoz kerülnek, akkor azt meg kell fizetni.