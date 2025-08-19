Harcosok órája: minden tárgyalással töltött perc közelebb visz a békéhez (videó)

– Egyetlen módja van előrelépni, amit a magyar miniszterelnök már három éve mond: le kell ülni egymással és beszélgetni kell – fogalmazott Kovács Zoltán a Harcosok órája keddi adásában Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni találkozójáról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Magyar Nemzet tudósítása szerint elmondta, hogy az európaiaknak egy háborúpárti álláspontból kell most visszatérniük a béke oldalára.

Kiemelte, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag egyedüliként állt ki a háború kirobbanása óta a béke mellett.

Az államtitkár véleménye, hogy minden egyes perccel, amit tárgyalással töltenek, közelebb kerülünk a békéhez. Minél hamarabb kezdik el a világ vezetői a párbeszédet, annál nagyobb az esély – jegyezte meg a békemegállapodás kapcsán.

Hecckampány a nemzeti ünnep ellen

Kovács Zoltán az augusztus 20-i tűzijátékról szóló lejárató hírekről úgy nyilatkozott, hogy amit látnak, az része annak a politikai hecckampánynak, amely a közbeszédet uralja az ellenzéki oldalon.

A baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket

– tette hozzá.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára

Fotó: Katona Tibor / Forrás: MTI

Az államtitkár jelezte, hogy augusztus 16-a óta zajlanak a Szent István-nap rendezvényei, a tűzijátékot pedig a világ egyik legsikeresebb tűzijátékszervezője készíti elő.

Ez Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozata

– húzta alá Kovács Zoltán, aki szerint a magyarok élvezik és szeretik augusztus 20-át.

Szerinte a magyar államiság története az egész világban példaértékű a megmaradásról és az összetartozásról szól, különös tekintettel arra, ami a 20. században Magyarországgal történt. Úgy véli, hogy a magyarság alapidentitásához tartozik az a keresztény kultúrkör, amelyben az államiságunk kialakult.

A nemzeti ünnep nem lehet vörös posztó

– tette hozzá.

Kovács Zoltán arra számít, hogy zavartalan, közel ideális viszonyok lehetnek a tűzijáték során.

Hatalmas érdeklődés az Otthon start program után

Az Otthon start program kapcsán keringő baloldali álhírekről az államtitkár elmondta, hogy óriási az érdeklődés a fix három százalékos hitel iránt. Mint jelezte, olyan kötöttségek vannak, amelyek ellentmondanak az ingatlanok drágulására vonatkozó véleményeknek.

A baloldal abban érdekelt, hogy a magyarok kiszolgáltatottak maradjanak

– vélekedett.