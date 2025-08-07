1 órája
Pócs János: álhír, hogy be akarják zárni a jászberényi kórházat (videó)
A Harcosok órája műsor vendégeként Pócs János országgyűlési képviselő határozottan visszautasította a jászberényi kórház bezárásáról szóló híreszteléseket. Úgy véli, Magyar Péter állításait nem érdemes komolyan venni, mivel korábbi nyilatkozatait rendre cáfolják a tények.
Forrás: Facebook
Pócs János szerint semmi alapja nincs annak az állításnak, hogy be akarnák zárni a jászberényi kórházat. A Harcosok órája című műsorban, amelyet Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője vezet, a politikus egyértelműen cáfolta a híreszteléseket – írja a Magyar Nemzet.
– Álhír, hogy be akarják zárni a jászberényi kórházat – jelentette ki a műsorban, hozzátéve: minden ezzel kapcsolatos állítás alaptalan.
A képviselő élesen bírálta Magyar Pétert is:
– Magyar Péter bármikor bármit mond, az hazugság. Elmondta, hogy nem akar politikus lenni, és most az. Minden, amit mond, az ellenkezője igaz – fogalmazott Pócs aki hozzátette:
ő minden ember rendelkezésére áll, és 300 milliárd forintnyi fejlesztést bármikor fel tud sorolni a térségből.
Németh Balázs: a liberális sajtó torzítja a közvélemény-kutatásokat
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nem szabad túlértékelni az egyes közvélemény-kutatásokat, főleg, ha azok mögött politikai szándék sejlik fel. Mint mondta, „a közvélemény-kutatást el kell engedni az ablakon”.
Szijjártó Péter: az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást az agyonvert magyar férfi ügyében
„Nagyon vicces, ahogy a liberális portálok kezelik ezeket a kutatásokat. Az Index szerint a három nyilvános kutatás megerősíti Orbán Viktor tusványosi kijelentését, miszerint a Fidesz most is 80 egyéni kerületet megnyerne. De ez nem kedvező hír a liberálisok számára, ezért az Átlátszó már tegnap elkezdte relativizálni ezeket az adatokat, pont a te kerületeddel kapcsolatban is” – mondta Németh Pócshoz fordulva.
Szerinte minden politikai oldal a saját szempontjai szerint emel ki és torzít kutatási adatokat. „Természetesen mindenki azokat a kutatásokat szereti felhangosítani, amelyek számára kedvezőek. Ez vágyvezérelt megközelítés” – fogalmazott.
Magyar Péter behozta a gyűlöletkeltő politikát
A jászsági térség országgyűlési képviselője szerint a közéleti légkör egyre élesebb, amit szerinte Magyar Péter stílusa is súlyosbít. „Megváltozott a politikai kultúra – Magyar Péter behozott egy olyan gyűlöletkeltő politikát, amivel szemben, ha nem védjük meg magunkat, akkor alulmaradunk” – jelentette ki Pócs János.