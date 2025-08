Brüsszel diktál 1 órája

Horn Gábor intézete ismét kampányüzemmódba kapcsolt

A Republikon Intézet továbbra is a baloldalhoz kötődő, közvélemény-befolyásolásra épülő hálózat egyik meghatározó szereplője. Horn Gáborék – csakúgy, mint 2022-ben – most is a brüsszeli elvárásokhoz igazodva támogatják a kormánypártok aktuális kihívóját. A módszer mit sem változott: Brüsszel finanszíroz, a Republikon pedig sorra publikálja a félrevezető közvélemény-kutatásokat, amelyekkel a választók megtévesztése a cél.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke Forrás: MW Fotó: Teknős Miklós

Az elérhető NGO-kifizetési adatok alapján az látszik, hogy a Republikon Intézet mögött álló Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány 2015 és 2024 között összesen 1,3 millió ezer euró, azaz mintegy 520 millió forint támogatást kapott az Európai Bizottságtól különböző projektekre. A külföldi források összértéke mellett az is figyelemre méltó, hogy hogyan aránylanak egymáshoz egy adott évben az egykori SZDSZ-es Horn Gábor kuratóriumi elnökletével működő alapítvány külföldi és belföldi bevételei − írja a Magyar Nemzet. A legfrissebb, 2024-es évről szóló beszámolójuk szerint például több mint 104 millió forint bevételük volt, amelyből több mint 60 millió forintnak megfelelő euró érkezett az Európai Bizottságtól. Ez a teljes bevételük több mint 57 százaléka, vagyis a Republikon Alapítvány a tavalyi évben túlnyomórészt brüsszeli pénzből működött. Mindez azért érdekes, mert a Republikon Intézet már jó ideje fals közvélemény-kutatási eredményekkel próbálja meg hozzásegíteni a választási győzelemhez a baloldal aktuális üdvöskéjét, aki kormányra kerülése esetén kérdés nélkül végrehajtaná azt, amit Brüsszelből diktálnának neki.

Érdemes felidézni, hogy 2021 októberében Horn Gáborék azt állították, hogy a kormánypártok támogatottsága a teljes népesség körében 34 százalékos, míg a baloldali összefogás 40 százalékon áll, a biztos pártválasztók körében pedig ennél is nagyobb, 8 százalékpontos (52 százalék–44 százalék) előnnyel vezet a baloldal. Emellett arról is megpróbálták meggyőzni a közvéleményt, hogy Márki-Zay Péter népszerűbb politikus, mint Orbán Viktor. 2021 novemberében ugyanis közzétették, hogy a baloldal miniszterelnök-aspiránsa 55:43 százalék arányban vezet a kormányfővel szemben a két politikust ismerők körében, míg a bizonytalan szavazók között 66 százalék–33 százalék Márki-Zay előnye. A választási eredményt mindannyian ismerjük: a kormánypártok csaknem 20 százalékpontos fölénnyel, a szavazatok abszolút többségét megszerezve nyertek. A „tévedés” mértékét és a bőséges külföldi finanszírozást látva nehéz másként értékelni a történteket, mint hogy a Republikon Intézet szándékosan próbálta manipulálni a választókat a baloldal győzelme érdekében.

A Republikon Intézet egy ideje a Tisza előnyét méri. Ugyanakkor nemcsak a fent leírtak miatt érdemes fenntartással kezelni a kutatásaikat, hanem azért is, mert már ők maguk sem hiszik el, amit leírnak. Erről bővebben ITT olvashat.

