1 órája
Rendőri erőszakot vettek videóra Ukrajnában (videó)
A Magyar Nemzet cikke szerint Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással.
Az ukrán területvédelmi erők erők 127. önálló dandárjának 2025. augusztus 20-án közreadott képén 18 és 24 év közötti katonák gyakorlatoznak a kelet-ukrajnai harkivi terület egyik gyakorlóterén augusztus 19-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt
Forrás: MTI/EPA/Ukrán 127. önálló dandár
Kijevben ismét durva esetet rögzítettek videón. A felvételen jól látható, hogy egy rendőr erőszakot alkalmaz a kényszersorozás során – írja a Magyar Nemzet.
Az ukrán embervadász gumibottal ütötte-verte áldozatát
A lap cikke szerint a jelenet sokakat sokkolt, miközben a közvélemény egyre inkább aggódik az ilyen akciók során tapasztalható túlkapások miatt.
Odesszában pedig a nyílt utcán a biztonsági erők igazi razziát hajtottak végre: brutális módon őrizetbe vettek egy férfit, és erőszakkal bevonszolták a helyi toborzóirodába.
A videóért kattintson.