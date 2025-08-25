augusztus 25., hétfő

Kormányinfó

51 perce

Gulyás Gergely: Ukrajnának semmi köze ahhoz, hogy kitől vásárolunk energiát (élő)

Címkék#Vitályos Eszter#kormányinfó#Gulyás Gergely

Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.

Gulyás Gergely: Ukrajnának semmi köze ahhoz, hogy kitől vásárolunk energiát (élő)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétfőn 15:30-tól sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

 

