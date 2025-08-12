Óriási korrupciós botrány Lengyelországban, bajban vannak Magyar Péter példaképei

Így elérhetővé tették a Covid utáni helyreállítási alap pénzeit is. Lengyelországnak hatvanmilliárd euró jutott ebből a programból. A kiírások megtörténtek, és mára kiderült:

egy sor liberális politikus családtagjai, valamint egy szvingerklub is hamar forrásokhoz jutott. A vélhető visszaélésekről szóló hírek napok óta lázban tartják a lengyel közéletet.

A források egy része Porsche Cayenne, Audi Q8, Lexus RX450H+ és Range Rover Sport típusú gépjárművekre, jachtokra, úszó házakra és szoláriumokra ment. Talán a legnagyobb negatív visszhangot az az eset váltotta ki, hogy egy sziléziai vállalkozó százezer eurót, azaz csaknem negyvenmillió forintot kapott arra, hogy a szvingerklubjában „kiszélesítse a cateringszolgáltatásokat”.

Kettős mérce

Tehát a Tisza Párt elnökének példaképei az uniós helyreállítási alap pénzeinek egy részét saját magukra, illetve abszurd célokra költötték, Magyar Péter viszont egyelőre hallgat az ügyről, miközben párttársaival – köztük Kollár Kingával – hónapok óta Magyarország szerintük jogos megbüntetését harsogja.

Brüsszel magyarázatot kért a lengyel kormánytól, de egyelőre nincs szó arról, hogy visszatérnének a korábbi, konzervatív vezetéssel szemben alkalmazott szankciós gyakorlathoz.

A korrupciós ügy további részleteiről, az érintett lengyel politikusokról és az abszurdabbnál abszurdabb konkrét korrupciós esetekről a Magyar Nemzet cikkében olvashat.