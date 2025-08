Panyi Miklós: ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja (élő)

A bankokkal is folyamatos kapcsolatban vannak, a kormány közöttük is nagy versenyre számít, látható a fokozott érdeklődés. Akiknek nem volt lehetőségük saját otthon szerzésére, most lehetőséget kapnak első otthonuk megszerzésére, ahogy azok a tízezrek is jól járnak, akik nem tudták eladni az ingatlanjaikat, de szeretnének nagyobb ingatlanba költözni. A program több tízezer munkahelyet is teremt – jelentette ki.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor kormányfő közösségi oldalán bejelentkezett a kormányülésről, ahonnan bejelentette: a kormány felállítja az Otthon Start Programirodát. Mint mondta, erről részletesen a Kormányinfón kaphatunk majd tájékoztatást.