Kocsis Máté: Magyar Péter hetet-havat összehordott Pannonhalmán

Emlékeztetett: „Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot. Ezekről viszont elfelejtett beszélni” – fűzte hozzá Kocsis Máté.

„A beszéd súlytalan volt, az érdeklődés elmaradt a várakozásaitól. Ahogy a választási eredmény is el fog. 235 nap, és felkenődik a falra”

– zárta bejegyzését a kormánypárti politikus, majd a kommentszekcióban hozzátette: