Álhírt terjesztettek a Fradiról a tiszások, Magyar Péter újabb öngólt lőtt
A Fradival kapcsolatos kamuhír az egyik tiszás rendezvényen kelt szárnyra. Magyar Péter anélkül, hogy ellenőrizte volna az információt, azonnal reagált, és büntetőjogi következményeket vizionált.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A Tisza Párt egyik rendezvényén elhangzott, hogy a Ferencváros labdarúgóit a Magyar Honvédség gépével vitték külföldre, az azeri Qarabag elleni tegnapi visszavágó mérkőzésre. A kijelentés azonban nem felel meg a valóságnak, csupán álhír, amelyet a párt szimpatizánsai kezdtek terjeszteni – számolt be a Magyar Nemzet.
A valótlan állítást a Latte Avocado nevű magyar blog is cáfolta. Egy friss videójukban részletesen bemutatták, hogy a
Fradi játékosainak utazásához semmi köze nem volt a Honvédségnek.
A gép, amiről egyébként Kubatov Gábor is posztolt a közösségi oldalán, mindössze hasonló színű, mint a Honvédségé, más egyezés nincs köztük. Egyébként a Flightradar nevű oldalon egyetlen kattintással bárki ellenőrizheti, hogy egy litván légitársaság gépével utaztak a fradisták.
Magyar Péter viszont nem ezt tette, hanem arról kezdett el beszélni, hogy ez több büntetőjogi kategóriába is beletartozhat ez az utazás, ha valóban a honvédségi géppel történt.
