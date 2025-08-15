Magyar Péterhez és Ukrajnához is kötődik a birodalmi háló

A Bajnai Gordonhoz és köreihez kötődő DatAdat cégcsoport a 2022-es választások előtt másfél milliárd forintnyi külföldi forráshoz jutott, amelyet a baloldali kampányban használtak fel. Azóta a társaság Estratos néven működik, és neve felbukkant Magyar Péterék egyesületének, a Tisza Párt elődszervezete, a Talpra Magyarok adatkezelői között is – írja az Ellenpontra hivatkozva a Magyar Nemzet.