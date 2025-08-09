Magyar Pétert korábban politikai támogatásáról biztosította Kárpátalja egyik magas rangú katonai tisztviselője, Tseber Roland Ivanovics. Mint utóbb a sajtóból kiderült, Tsebert azóta kitiltották Magyarországról és vélhetően az ukrán titkosszolgálat ügynöke.

Tseber azonban nemcsak az ukrán titkosszolgálatok környékén mozog: a kárpátaljai politikus összefüggésbe hozható az amerikai baloldallal, életútja során több ilyen vezetővel is keresztezték egymást az útjaik.

Az Ellenpont tényfeltáró cikke szerint egyikük David Petraeus, nyugalmazott amerikai tábornok, aki bukása után is politikai támogatója maradt a demokrata köröknek, Ukrajnában aktivizálta magát a háború kitörését követően.

Tseber azzal is eldicsekedett Instagram-oldalán, hogy Ron Wyden demokrata szenátor is fogadta az irodájában.

További részletekért kattintson.