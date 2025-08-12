augusztus 12., kedd

Klára névnap

Hamvába holt ötlet

3 órája

Az óbaloldali pártokat másolva győzködi a vidéki szavazókat a Tisza Párt

Címkék#Zila János#Tisza Párt#Magyar Péter#vidék

Magyar Péterék pökhendi módon megint azt gondolják, ők lesznek azok, akik az általuk láthatóan mélyen lenézett vidékieket kiokosítják, megnevelik, „edukálják”.

MW

Kimondottan a vidékieket célzó kiadvánnyal keresi meg az embereket a Tisza Párt. Azért, mert jól látják: a Fideszhez mért hátrányukat javarészt vidéken szedik össze – mutatott rá a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez az eszköz nem tekinthető újdonságnak, ugyanezzel a problémával a balliberális oldalon Magyar Péternek minden elődje szembesült.

Magyar Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Például Márki-Zay Péter is próbálkozott a külföldről finanszírozott Nyomtass te is! című kiadvánnyal, de sikertelenül. A szakértő szerint ugyanis

a többség – különösen a vidékiek – meggyőzésére nem formai hiányosságok miatt képtelenek a baloldali pártok, hanem mert – nem ok nélkül – az a kép alakult ki róluk, hogy a hatalom megszerzése érdekében hajlandók hátrasorolni az ország olyan alapvető érdekeit, mint a háborútól való minél nagyobb távolság fenntartása és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának megakadályozása.

Zila János szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és társai hiába magyarázzák majd a bizonyítványt nyomtatott formában is, a választók már beárazták az ő és az ukrán kémbotrányba belegabalyodott Tisza Párt tevékenységét.

Ez egy újabb próbálkozás a vidéki szavazók meggyőzésére, de Magyar Péter már az alaphangot is rosszul választja meg, és megint pont abba a hibába esik, mint annak idején Márki-Zay

– jelentette ki Zila János. Hozzátette, Magyar Péterék pökhendi módon megint azt gondolják, ők lesznek azok, akik az általuk láthatóan mélyen lenézett vidékieket kiokosítják, megnevelik, „edukálják”.

Ez is azt erősíti, hogy egy eleve kudarcra ítélt projektről van szó, a Tiszta Hang példányai pedig a Nyomtass te is! mellé kerülnek majd a szelektív hulladékgyűjtőkben, mert a vidékiek nem kérnek a budai hegyekből érkező kioktatásból – emelte ki az elemző.

A Magyar Nemzet teljes cikkét, benne a tiszás propagandakiadvány minden választói csoportnak mindent megígérő tartalmának ismertetésével, IDE KATTINTVA olvashatja el.

