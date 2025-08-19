Menczer Tamás: az ukránokért aggódik a 444 (videó)

augusztus 19., kedd

A kormánypártok kommunikációs igazgatója újabb részletet osztott meg a Harcosok órája műsorból. Menczer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a 444 nem a magyarokért, hanem az ukránokért aggódik.

A Menczer Tamás emlékeztetett, hogy az ukránok egy héten belül másodszor is megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. 

Felidézte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter közölte vele a hírt, így ő is, akárcsak a tárcavezető, reagált rá, megjegyezve azt is, hogy egyébként a villamosenergia jelentős részét Ukrajna Magyarországról kapja. 

444. Vezető hír, Szijjártó és Menczer is burkoltan fenyegeti az ukránokat. Na most egy. Mi nem fenyegettünk. Én elég jól ismerem a külügyminisztert, magamat is. Nem szoktunk fenyegetni senkit. Se burkoltan, se nem burkoltan. Mi a tényeket mondjuk, de mindennél talán izgalmasabb, hogy a 444 nem azért aggódott tegnap sem, hogy ezek a derék ukránok egy héten belül másodszor lövik a vezetéket, amely stratégiai jelentőségű Magyarország energiaellátása szempontjából nem az a fontos, hogy nekünk lesz-e kőolajunk vagy nem az egész országnak, hanem az, hogy az ukránoknak mit üzent a Szijjártó, meg a Menzcer. Na most megint megjöttünk a valóságba

 – mondta a politikus. 

 

