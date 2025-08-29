47 perce
Nagy István: ösztönöz és tudást közvetít a Mészáros Alapítvány
Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Mészáros Alapítvány Konferencia, amelynek ezúttal is a Balatonalmádiban található Hunguest BÁL Resort ad otthont. Az eseményen mintegy 200 ösztöndíjas hallgató, valamint neves előadók vesznek részt, az előadások, kerekasztal-beszélgetések idén is a legaktuálisabb kérdéseket járják körbe. A kuratórium elnöke, dr. Várkonyi Andrea ünnepi beszédében újabb ösztöndíjemelést jelentett be. Nagy István agrárminiszter pedig úgy fogalmazott köszöntőjében, hogy az alapítvány ösztönöz és tudást közvetít.
Résztevők a Mészáros Alapítvány konferenciáján
Forrás: Mészáros Alapítvány
Fotó: Kondella Misi Photography
Mészáros Lőrinc 2016-ban azzal a céllal hozta létre a Mészáros Alapítványt, hogy a Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben élő, ott állandó lakcímmel rendelkező, felsőoktatási tanulmányokat folytató diákokat ösztöndíjban részesítse. Az Alapítvány célja a hallgatók anyagi támogatásán túl, hogy érdemi segítséget nyújtson a pályakezdőknek. Ennek érdekében a munkaadók és a leendő munkavállalók közti kapcsolatteremtést elősegítve, a Mészáros Csoporthoz tartozó vállalatok képviselői bemutatják cégeiket a hallgatóknak – írták a közleményben.
A konferencia ünnepélyes megnyitóján idén is részt vett dr. Várkonyi Andrea, a Mészáros Alapítvány kuratóriumi elnöke, és az alapítványt életre hívó Mészáros Lőrinc, a nyitóelőadást dr. Nagy István agrárminiszter tartotta.
A Mészáros Alapítvány célja, hogy ösztönözzön, tudást közvetítsen és segítse az emberek közötti kapcsolatteremtést. A problémák megoldásában nagyon fontos szerepet játszik a közösség által nyújtott segítség és a kapcsolati tőke, melyben szintén a fiatalok segítségére van az alapítvány
– hangsúlyozta az agrárminiszter.
A Mészáros Alapítvány a megalakulása óta 1738 hallgatót részesített támogatásban, ennek összege mára meghaladja az 1,1 milliárd forintot. 2023-ban bevezetésre került a sávos alapú ösztöndíjrendszer, azóta a hallgatók az előző tanévben elért eredményeik alapján kapják
az ösztöndíjat. Akkor a 4,5-ös átlag felett teljesített fiatalok 150.000 Ft-ot, a 4 és 4,5-ös átlag közöttiek 125.000 Ft-ot, 4-es átlagig pedig 100.000 Ft-ot vehettek át. 2024-ben az Alapítvány megemelte az ösztöndíjakat, így a legjobb tanulmányi eredményeket elérő diákok már 175.000 Ft-os, a 4 és 4,5-ös átlag közöttiek 150.000 Ft-os, 4-es átlagig pedig 125.000 Ft-os juttatásban részesültek.
Az idei tanévtől a Mészáros Alapítvány ismét növeli az ösztöndíjak mértékét
Az idei tanévtől húsz százalékkal emeljük a támogatások összegét. Így a 4,5-ös átlag felettiek ösztöndíja 210.000 Ft-ra, a 4 és 4,5 közötti átlaggal rendelkezőké 180.000 Ft-ra emelkedik, 4-es átlagig pedig a hallgatók 150.000 Ft-ot kapnak
– jelentette be Várkonyi Andrea.
Az Alapítvány kuratóriumi elnöke azt is elmondta, fontosnak tartja, hogy a konferencián mindig olyan aktuális témák kerüljenek fókuszba, amelyek új irányokat mutathatnak a diákoknak.
Számomra a tanulás egyfajta életformává vált, így annak idején örömmel mondtam igent a kuratórium felkérésére, hiszen olyan misszióhoz csatlakozhattam, ahol a fiatalok képzése áll a középpontban. Pszichológusként külön öröm számomra, hogy az idei konferencián olyan témákat is körbejárunk, amelyek közel állnak a szívemhez, mint például a lifelong learning, az egészségtudatos életmód, a generációk közötti párbeszéd, a generációkat érintő társadalmi kérdések, a transzgenerációs traumák feldolgozása, vagy a betegségek lelki háttere. De hiszem, hogy az előadások, kerekasztal-beszélgetések nemcsak atudomány, hanem a mindennapi élet szempontjából is kulcsfontosságúak, mert új irányokat mutathatnak, amelyek inspirálhatják a fiatalokat a saját útjuk megtalálásában
– mondta.
A pályázat útján elnyerhető támogatás egyik feltétele, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok évente egy alkalommal részt vegyenek a Mészáros Alapítvány által szervezett komplex programon és beszámoljanak az adott évi tevékenységükről, tanulmányaikról. A 2024-2025-ös tanévben 203 pályamunkát értékeltek a kuratórium tagjai, a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó hallgatók külön díjazásban részesülnek.
A konferencián a diákelőadók többek között az alábbi témakörökben tartanak előadást: alternatív megoldások, precíziós gazdálkodás a mezőgazdaságban, hulladékgazdálkodás, fenntarthatóság, elektromos autógyártás jövője, intézményi kultúra fogyasztási trendek a Z generáció körében.
A további vitaindító szakmai fórumokra és kerekasztal-beszélgetésekre közéleti szereplők, egyetemi oktatók, neves szakértők, a bankszektor, az agrárium, a gazdaság és a sportélet jeles képviselőinek részvételével kerül sor. A konferencia tematikáját idén is a fiatalok jövőjét alapvetően befolyásoló témák, mint például a BIG DATA, mesterséges intelligencia, klímaváltozás, mezőgazdaság, zöldenergia, fenntarthatóság, biztonságpolitika és informatika szolgáltatják. A diákok többek között dr. Jászberényi József, a Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatója; dr. Kis Benedek József, egyetemi tanár, az MTA doktora; dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója; dr. Belső Nóra pszichiáter; dr. Makara Mihály, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főorvosa; dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus; Rakonczay Gábor tengeri kajakos, Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese, Balázs László, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője, vagy éppen Horváth Ádám, a High-Tech Suli Program szakmai vezetőjének előadását hallgathatják meg.